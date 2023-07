Campo da rugby, bando deserto Si allungano i tempi per i lavori

Pnrr, ricostruzione sisma, bonus 110%. Troppi bandi e progettazioni che si susseguono e, spesso, può accadere di non riuscire a trovare ditte interessate a svolgere i lavori. È successo nuovamente anche al Comune di Macerata che ha visto andare deserto il bando per la realizzazione dei lavori di valorizzazione dell’area archeologica di Ricina e riqualificazione e delocalizzazione del campo da rugby di Villa Potenza. Un piano da 2,7 milioni di euro, finanziato dai fondi del Pnrr assegnati con decreto dal ministero dell’Interno ai soggetti attuatori degli interventi di rigenerazione urbana e dalle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, assegnate con decreto dal ministero dell’Economia. Il progetto, approvato dalla giunta il mese scorso e che ha avuto anche il via libera del Coni, prevede la realizzazione di un nuovo campo da rugby in erba naturale accanto al centro fiere, che verrà affiancato da un secondo campo più piccolo e da tre immobili destinati a spogliatoio, una club house di oltre 400 metri quadri e un locale tecnico per gli impianti. Tutta l’area sarà delimitata e recintata e si potrà accedere dal parcheggio del centro fiere transitando per una strada esistente, utilizzando degli appositi cancelli. A questo progetto sportivo, l’amministrazione ha affiancato "la valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina all’interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana della località di Villa Potenza per trainare lo sviluppo economico e turistico del territorio". Il bando per la presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio, ma nessuno ha presentato una proposta per aggiudicarsi i lavori e così ora il Comune dovrà procedere con un nuovo bando in tempi piuttosto celeri. Il finanziamento, infatti, prevede che i lavori vadano appaltati entro il 2023 e siano conclusi entro il 2026. Nei giorni scorsi era andata deserta anche la gara per i percorsi pedonali in contrada Torregiana.