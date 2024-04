Campo da tennis intitolato a Petrocchi

Il Tennis Club di San Severino ha rifatto il manto in erba sintetica del principale campo coperto e ha intitolato la rinnovata struttura al settempedano Cesare Petrocchi, grande appassionato di tennis, prematuramente scomparso nell’agosto del 2018. A scoprire la targa è stato il figlio Andrea che, affiancato dal presidente del Club, Andrea Tacchi, ha ricordato con commozione la figura paterna. Erano presenti alla cerimonia anche Ledi, moglie di Cesare Petrocchi, e l’altra figlia, Carla, assieme alle sorelle e ad altri familiari del compianto imprenditore. I costi per l’intervento di ammodernamento del campo sono stati sostenuti proprio dalla famiglia Petrocchi in memoria del loro congiunto.