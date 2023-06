Campo dei Pini ancora chiuso Slitta la riapertura al pubblico: ripartono i lavori all’area giochi

di Chiara Gabrielli

Lo Stadio della Vittoria (Campo dei Pini) resta ancora chiuso. La riapertura ai cittadini dell’area verde e sportiva in viale Martiri della Libertà era prevista in questi giorni. Si dovevano svolgere qui le fasi finali di un trofeo ma, siccome così non è stato, l’amministrazione comunale ne ha approfittato per riprendere i lavori per completare le aree giochi, i giardini e la pavimentazione. A breve, lo stadio del Campo dei Pini sarà aperto definitivamente al pubblico, ma al momento non è ancora possibile indicare con certezza una data. Nell’attesa intanto i commercianti si danno da fare per rivitalizzare la zona, dimenticata per tanto tempo, dopo che la scuola media Dante Alighieri è stata chiusa per il terremoto e dislocata alle ex Casermette in via Roma e dopo che non solo il Campo dei Pini si è fermato per permettere i lavori di ristrutturazione, ma anche il suo bar ha dovuto chiudere i battenti. Tra chi è all’opera per rilanciare il quartiere e portare gente sempre diversa, Marco Buontempo di Primavisione in viale Martiri della Libertà, che si prepara a lanciare una Escape Room nel locale, dove gli spazi saranno predisposti per ospitare l’evento dal titolo "Il codice segreto".

L’iniziativa sarà disponibile, in esclusiva, per tre date del prossimo fine settimana: venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 14 alle 2 e domenica dalle 14 all’1. L’appuntamento è promosso dallo stesso locale che ospiterà l’evento, la creazione e la supervisione è a cura di Eventi Improvvisi. Un ringraziamento particolare all’associazione "Giù per Su". Il tema: "Nelle grotte situate al di sotto di Primavisione è stato scoperto un covo segreto di agenti della Fbi che vendono informazioni riservate ai nemici. Aiutaci a smascherarli", recita l’invito. "Saranno tre giorni all’insegna di una nuova attività che darà man forte a quelle calcistiche allo stadio della Vittoria, oggetto di ristrutturazione proprio di recente – sottolinea Buontempo –. Le nostre iniziative sono rivolte anche a un pubblico maceratese, di casa, vogliamo dare nuovamente un motivo per vivere Macerata e offrire novità, che si susseguono, come quella a cui abbiamo preso parte lo scorso weekend con il FantaMacerata in piazza Mazzini, che per due giorni ci ha visto protagonisti e organizzatori di una splendida situazione ludica dedicata al gioco da tavola". Dare nuova linfa al quartiere di viale Martiri della Libertà, questo è l’obiettivo del locale che si trova proprio di fronte al Campo dei Pini. "Noi, di contorno, organizzeremo attività particolari, anche uniche nel proprio genere – sottolinea il titolare –. La vita c’è, la vita continua e la riqualificazione della via avviene anche tramite iniziative come la nostra. Prima si tendeva un po’ snobbare questa zona, che era lasciata a se stessa". Costo dell’Escape Room 15 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 366-2336542 (Marco) e 338-1056193 (Luciano).