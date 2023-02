Campo dei Pini, il bar chiude dopo 44 anni

di Chiara Gabrielli

"Ho resistito finché ho potuto, ma andare avanti a queste condizioni è impossibile. Mi viene da piangere, non riesco a credere che stia succedendo veramente". Chiude i battenti il bar del Campo dei Pini allo stadio della Vittoria dopo 44 anni di gestione Ciccioli (prima dietro il bancone c’erano Dino e Anselmo Orazi): se ne va un pezzo di storia della città, tra l’amarezza generale dei passanti, dei residenti, dei clienti storici. Il titolare, Andrea Ciccioli, di 43 anni, che nel bar, si può dire, ci è nato, prova a mettere in fila i motivi che lo hanno costretto a mollare: la lista è lunga, dal sisma ai lavori iniziati di recente allo stadio.

Comincia dalle scosse del 2016: "È iniziato tutto con il terremoto – spiega –, che ha portato al trasloco degli studenti della scuola media Dante Alighieri (ora alle ex Casermette in via Roma, ndr), già così la situazione è cambiata moltissimo". Nello stesso anno, sempre causa sisma, chiude i battenti anche la struttura che ospitava l’istituto Confucio, a pochi metri dalla Dante Alighieri. "A questo si deve aggiungere, in quegli anni, la grave crisi economica, che pure si è fatta sentire – prosegue Ciccioli –. Poi, poco prima della comparsa del Covid, qui hanno dato il via ai lavori per il rifacimento dei marciapiedi, durati alcuni mesi. Anche questo è stato un duro colpo, venivano meno clienti. Ciò è andato a sovrapporsi all’inizio della pandemia e ai lockdown, con le conseguenze che tutti conosciamo. Ancora più di recente, abbiamo visto il trasferimento della sede Avis da via Calabresi, la via qui dietro, alla lunga di Villa Potenza: anche quello è stato un duro colpo, dato che molti erano nostri clienti, specialmente per la colazione. Infine, i lavori, tuttora in corso, allo stadio, che è inutilizzabile". La storia del bar inizia da lontano: "Mio padre Vittorio lo aprì nel marzo del 1979, io sono nato a maggio dello stesso anno – racconta , qui dentro ho trascorso la mia infanzia. Dopo una stagione fuori, dai 18 anni sono stato sempre qui. Ancora non mi rendo bene conto di quanto sta accadendo, non mi sembra vero". Ora Andrea è alla ricerca di un lavoro: "Mi sto guardando intorno. Comunque la licenza è in vendita, speriamo che quando i lavori allo stadio saranno conclusi qualcuno lo prenderà in gestione, ma credo che prima di settembre sarà difficile vedere la fine del cantiere. Per me chiudere è un dispiacere immenso, anche per i clienti storici, c’è qualcuno che viene qui da 40 anni".