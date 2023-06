"Campo dei Pini subito chiuso dopo l’inaugurazione: siamo delusi"

"Grande delusione per i frequentatori del campo sportivo dei Pini: "Dopo l’inaugurazione, pensavamo di poterlo frequentare, e invece è tutto chiuso e lo rimarrà fino a settembre". La segnalazione arriva da un gruppo di residenti della zona di Santa Croce. "Avevamo l’abitudine di andare nel parco intorno al campo sportivo – raccontano -, ci incontravamo, potevamo sederci vicino ai giochi, all’ombra, in quello spazio frequentato anche da tante mamme con i bambini nella zona più lontana dalla strada, quindi meno rumorosa e meno inquinata: era perfetto. L’altra sera abbiamo visto la cerimonia di inaugurazione, e il giorno dopo abbiamo letto sul quotidiano che era stato restituito un gioiello alla città, gli inviti a non sporcarlo e danneggiarlo ora che è tutto sistemato, e così siamo tornati pieni di entusiasmo, sicuri di poter utilizzare ancora quello spazio. E invece niente: cancelli chiusi, nessuna possibilità di entrare". Sorpresi e delusi, i residenti hanno chiamato la Polizia locale per avere informazioni. "E ci hanno risposto che al pubblico il campo dei Pini non riaprirà prima di settembre, dopo un’altra inaugurazione a San Giuliano, perché ancora delle ditte stanno lavorando all’interno. Ci siamo rimasti malissimo. Tra l’altro, la sera dell’inaugurazione abbiamo visto che le panchine vicino ai giochi non ci sono più, speriamo che tra i lavori da fare ci sia anche di rimetterle dove erano. Comunque, almeno potevano dirlo all’inaugurazione che il campo sarebbe rimasto ancora chiuso, così è stata proprio una delusione".

A dare una spiegazione è la società Maceratese. "Nonostante il Comune abbia provveduto a consegnare temporaneamente al club lo stadio della Vittoria e nonostante la corsa contro il tempo per garantire la fruibilità dell’impianto per le fasi finali dei tornei Velox e Cleti, purtroppo le partite in programma da questo weekend in avanti non vi potranno essere disputate per motivi di natura amministrativo-burocratica. La finale Esordienti del Cleti del 29 giugno si svolgerà a Villa Potenza, mentre le finali Giovanissimi e Allievi del Velox del 27 e 28 giugno all’Helvia Recina".