Campo di Chiesanuova, cerimonia nel nome di don Guido Bibini

Il Chiesanuova Football Club si è goduto un sabato speciale, con l’intitolazione del rinnovato campo da gioco a don Guido Bibini. Una festa nel segno dei ricordi, della coesione e dell’orgoglio per quanto fatto dal 1967. La giornata si è aperta con il canonico taglio del nastro, quindi è stata svelata la targa, alla presenza di Maria Bibini, sorella dell’amato don Guido. Poi la benedizione da parte di monsignor Claudio Giuliodori. Per l’epilogo, una passerella d’onore per le grandi figure che hanno scritto la storia del Chiesanuova, infine ecco Alberto Meriggi, che nel 1980 diede il primo calcio allo stadio, passare la palla non solo simbolicamente ad un baby del Chiesanuova che ha tirato in porta. Il primo gol al "Don Guido Bibini".