Campo di Chiesanuova, completati i lavori

Ultimati i lavori del nuovo manto in sintetico del campo sportivo "Sandro Ultimi" di Chiesanuova. Tra gli interventi, anche la nuova illuminazione realizzata con una tecnica all’avanguardia che sfrutta la luce solare e quella artificiale. Con un campo tutto rinnovato la squadra di Chiesanuova, che milita in Eccellenza, ha potuto ricominciare gli allenamenti. A breve partiranno anche le opere relative al restyling degli spazi riservati agli spettatori (gradinate ospiti e locali) mentre la Società Sportiva Chiesanuova Calcio ha avviato i lavori di messa a norma degli spogliatoi. "Un lavoro importante – ha detto il sindaco Franco Capponi – realizzato in tempi ristrettissimi, vista anche la necessità di avere le autorizzazioni di Coni e vigili del fuoco per una presenza di pubblico adeguata alla categoria in cui milita questa squadra.Un ringraziamento alle ditte Francucci Luigi e Stacchio Impianti per la professionalità e per aver rispettato le tempistiche richieste.