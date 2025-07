Campo di grano prende fuoco. Allarme per abitazioni e strada

Un’alta colonna di fumo visibile a grande distanza ha destato preoccupazione ieri mattina intorno alle 11.30 in contrada Mattonata, a Recanati: un violento incendio ha avvolto un campo di grano coltivato da una ditta agricola.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente estese su una superficie di diversi ettari, minacciando un’abitazione situata nelle vicinanze e arrivando a lambire la strada. Sul posto sono intervenuti più mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale, tra cui due autobotti e due mezzi fuoristrada. Le squadre hanno lavorato intensamente per circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che le fiamme raggiungessero le case e mettendo in sicurezza l’intera area. Fondamentale l’intervento del personale della stessa azienda agricola, che ha arato in fretta il campo per creare una barriera di terra e impedire la propagazione del fuoco.

Gli agenti della polizia locale hanno deviato il traffico nella zona per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza e scongiurare rischi per i residenti e gli automobilisti in transito. Per fronteggiare l’ampio fronte del rogo, i vigili del fuoco hanno chiesto rinforzi, mentre i rotoli di paglia già raccolti sono stati salvati dalle fiamme. Nonostante l’impegno dei soccorritori, una parte del grano ancora non mietuto è andata distrutta. Solo intorno alle 13 i pompieri sono riusciti a dichiarare l’incendio sotto controllo, iniziando poi le operazioni di bonifica per mettere definitivamente in sicurezza l’area ed evitare eventuali riprese del fuoco.