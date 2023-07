Campo "ex Enaoli", c’è l’ok al progetto

Via libera al progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio "ex Enaoli" sito in via Sant’Anna, il quale prevede una spesa complessiva di 750.000 euro. Il prossimo passo sarà la definizione delle modalità di appalto dell’opera che tra gli interventi più cospicui prevede il rifacimento del manto in erba artificiale, un progetto che nella sua fase esecutiva era stato sottoposto al parere preventivo della Lega Nazionale Dilettanti e del Coni al fine di ottenere le certificazioni necessarie. Nell’elenco delle lavorazioni figurano anche delle opere edili per l’ampliamento del campo nell’angolo nord ovest, un nuovo impianto di irrigazione, la sistemazione dell’area esterna adibita al deposito delle attrezzature sportive, delle recinzioni perimetrale e l’acquisto di accessori vari come: porte da calcio, panchine e bandierine. Procede spedito il restyling di una delle strutture sportive più frequentate della città che rimarrà nella sua località d’origine, mentre secondo il progetto della passata amministrazione avrebbe dovuto essere trasferita altrove per far posto al corpo centrale dell’Ipsia, in quella che era l’allora ottica delle delocalizzazioni degli edifici scolastici, oggi rivisti in quanto è stato approvato un di indirizzo per l’individuazione di aree idonee alla ricostruzione delle scuole.

Diego Pierluigi