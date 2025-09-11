Campo da golf abusivo, denunciati proprietario e gestore

Macerata, 11 settembre 2025 – Un campo da golf realizzato in maniera del tutto abusiva è stato scoperto in contrada Torrenova, a Potenza Picena. A condurre le indagini sono stati i carabinieri forestali della caserma di Recanati, guidati dal maresciallo Giulio Burattini, che alla fine degli accertamenti hanno denunciato sia il proprietario dei terreni che il gestore dell’impianto sportivo.

Da quanto emerge, il campo da gioco e pure i quattro fabbricati annessi alla struttura sarebbero stati costruiti in parte prima del rilascio del permesso edilizio da parte del Comune e persino senza la dovute autorizzazioni, in un’area tutelata a livello paesaggistico. Gli accertamenti dei militari sono scattati a giugno, durante un sopralluogo svolto con il personale dell’ufficio tecnico di Potenza Picena.

In quell’occasione, gli inquirenti hanno riscontrato che proprio in contrada Torrenova era stato costruito un campo da golf di 17 ettari, insieme a delle strutture edilizie connesse all’impianto sportivo, in un’area però classificata secondo il piano regolatore comunale come zona agricola di salvaguardia paesistica ambientale. E la stessa area risultava, inoltre, sottoposta a tutela paesaggistica. Non solo. Stando sempre alle indagini dei carabinieri forestali di Recanati, i lavori che hanno portato alla realizzazione del campo da golf e alla costruzione di ben quattro fabbricati sarebbero stati eseguiti in assenza o difformità delle dovute autorizzazioni urbanistiche-edilizie, paesaggistiche e sismiche. Nello specifico: il primo fabbricato era adibito a rimessa degli attrezzi, il secondo a deposito per le sacche da golf, oltreché a rimessaggio dei mezzi agricoli e punto di battuta coperto del campo di golf, e il terzo come locale tecnico e deposito con dei muretti a cordolo nella parte esterna.

Gli investigatori hanno poi accertato un cambio di destinazione d’uso non autorizzato per il quarto fabbricato messo a servizio dell’attività sportiva, con un ampliamento della pavimentazione esterna e l’installazione di un gazebo attuati prima del rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Potenza Picena, avvenuto solo successivamente. Alla fine, i carabinieri forestali di Recanati hanno denunciato il proprietario dei terreni e il gestore dell’impianto sportivo per reati edilizi e anche per aver violato le norme a tutela dei beni paesaggistici.