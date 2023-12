Campo in sintetico e nuova illuminazione

Ben 700mila euro di fondi statali andranno al Comune di Potenza Picena per il progetto che prevede il rifacimento del campo di calcio a Porto Potenza e di tutta l’area attorno. Proprio ieri mattina, la giunta ha ricevuto la comunicazione ufficiale del Consiglio dei Ministri in merito all’assegnazione del finanziamento. A entrare nel dettaglio è il vicesindaco con delega allo Sport, Giulio Casciotti. "Per prima cosa voglio esprimere grande soddisfazione, perché si chiude un cerchio e ringrazio i tecnici dell’ufficio competente – dice Casciotti -. Parliamo di un progetto da quasi un milione di euro, se contiamo pure la quota di compartecipazione comunale, e riguarda la trasformazione del campo di Porto Potenza che diventerà in erba sintetica, oltre all’installazione di torri faro e la sistemazione della recinzione. Nella migliore delle ipotesi, il cantiere potrebbe partire per l’estate 2024, oppure ad aprile 2025, ma è ancora prematuro delineare una tempistica precisa". Allo stesso tempo, Casciotti annuncia altri interventi che partiranno a stretto giro. "Nei giorni scorsi – riprende - è stato definito l’iter per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del centro sportivo polivalente a San Girio. Inoltre, a gennaio scatterà la ristrutturazione delle tribune e degli spogliatoi del campo di calcio a Potenza Picena". Casciotti ci tiene a sottolineare che negli ultimi quattro anni sono stati eseguiti tanti lavori di manutenzione sugli impianti sportivi. "Come amministrazione abbiamo puntato molto sul settore sport, raggiungendo grandi risultati – osserva di nuovo -. Difatti abbiamo risistemato le due bocciofile cittadine, installato il nuovo parquet al PalaPrincipi e si sta concludendo ora l’intervento per l’area sportiva in piazzetta Verde, così come è stato montato il quarto campo da tennis a Porto Potenza. Proprio lì vicino è prevista anche una nuova bretella stradale per facilitare i fruitori degli impianti sportivi".