Campo intitolato a Priamo Palmieri, storico presidente degli Arcieri

Domenica scorsa, in occasione del campionato regionale H&F di tiro con l’arco, l’amministrazione comunale di Belforte del Chienti, guidata dal sindaco Alessio Vita, ha voluto rendere omaggio a Priamo Palmieri, storico presidente degli Arcieri del Medio Chienti prematuramente scomparso lo scorso febbraio. Il campo di allenamento è stato intitolato a lui, "come segno di riconoscenza per quanto fatto per la società sportiva e per il Comune di Belforte del Chienti", spiega l’ente. "Campo di tiro con l’arco Priamo Palmieri – un esempio di correttezza nello sport e nella vita", è scritto sulla targa. Palmieri era arciere, dirigente e tecnico dell’asd Arcieri del Medio Chienti. A fine aprile la squadra maschile dell’asd Arcieri del Medio Chienti di Belforte ha conquistato la medaglia di bronzo per il secondo anno consecutivo ai Campionati italiani per società. "Quest’anno la medaglia ha un significato per noi speciale e la dedica degli atleti nasce spontanea per il nostro amatissimo Priamo a due settimane dal I Memorial Priamo Palmieri", aveva detto la squadra. Priamo infatti, che se n’è andato a soli 56 anni, è rimasto nel cuore di tanti colleghi e amici per i suoi modi gentili, un "punto di riferimento per tutta la gestione dell’attività agonistica e di formazione".