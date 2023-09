Campo "rigenerazione urbana":scendono in campo i baby volontari

Giornata conclusiva, ieri, per il campo di volontariato "rigenerazione urbana", un’esperienza di sette giorni per ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni, all’area verde del Ponte del Diavolo di Tolentino. È stato organizzato all’interno del progetto "Lavori in Corso - adottiamo la città", attivo da ormai tre anni sul territorio. Protagonista, la meglio gioventù: Nicole Alessandroni, Giulia Bacaloni, Alberto Biondi, Filippo Pisani, Francesco Salvucci, Marco Santecchia, Lorenzo Vipera e Gessica Vulpe. Col supporto di Fabiola Cavarischia, responsabile del Cea Legambiente il Pettirosso e dell’operatrice Tiziana Fasolino, di Camilla Cespi per la comunicazione e Alessia Angelelli e Matteo Ballini del servizio civile. Erano presenti Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche, la prof dell’istituto Lucatelli Milena Mengoni, referente del progetto, e l’artista maceratese Letizia Cirilli, che ha aiutato a creare i bozzetti. I ragazzi si sono messi all’opera, durante la settimana, per trasformare le idee in realtà: grazie al loro impegno, la struttura del bagno ha preso una nuova vita: sulle pareti è stato realizzato un murales che rappresenta tutto l’amore che nutrono per Tolentino. Per il cielo si sono ispirati alla Notte stellata di Van Gogh, con una luna "che rappresenta la speranza che abbiamo per la città, dicono i giovani autori dell’opera; sui lati i monumenti-simbolo della città, come il Ponte del Diavolo sul Chienti, la basilica di San Nicola, la cattedrale di San Catervo, il teatro Vaccaj e la Torre degli Orologi. E ancora, un airone, una quercia, il verde e l’immancabile pettirosso come cifra artistica, oltre al logo delle associazioni che collaborano a "Lavori in corso". Nel corso di tre anni, tramite uscite, laboratori, mappe di comunità, confronti in classe e in aula magna, le ragazze e i ragazzi hanno maturato i loro obiettivi per migliorare la città. "L’obiettivo è far conoscere loro il territorio, dove vivono e far sì che rimangano", ha detto la presidente Cavarischia.

Lucia Gentili