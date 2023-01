Campo sportivo, affidati i lavori

Sarà la ditta B.ie snc di Francesco e Ubaldo Bravi di Cingoli a eseguire i lavori a Montefano per l’adeguamento del campo sportivo comunale dell’Immacolata per il quale l’Amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi la somma di 344.588 euro dal fondo Sport e Periferie 2020. I lavori previsti sono il completamento della recinzione, la realizzazione di una separazione fra le tifoserie, nuovi servizi igienici, una tribuna per i tifosi ospiti, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.