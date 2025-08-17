Campo sportivo, c’è il progetto. Per il nuovo impianto 600mila euro

Approvato il progetto esecutivo per i lavori al campo sportivo Tullio Leonori. La giunta comunale di San Severino ha dato il via libera al progetto per l’intervento di riqualificazione e rifacimento del manto sintetico del campo da calcio situato in viale Mazzini. L’intervento, dal valore complessivo di 600mila euro, rientra nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, ed è finanziato tramite un mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo e culturale, nell’ambito del programma ’Sport missione comune’.

I lavori, che costituiscono il primo lotto del progetto complessivo, prevedono il rifacimento del manto erboso sintetico, certificato Lnd, la sistemazione dell’impianto di irrigazione, la fornitura e posa di nuovi accessori, come porte, bandierine per calcio d’angolo e panchine, il rifacimento della recinzione e la manutenzione degli spogliatoi.

Successivamente, il secondo stralcio di lavori previsti dal progetto riguarderà la realizzazione di nuovi spogliatoi presso la struttura. L’intervento in questione aveva ricevuto il parere favorevole del Coni Comitato Regionale Marche nel luglio scorso. Si tratta di un intervento indispensabile per le squadre di calcio settempedane, atteso da molto tempo e che era stato anche al centro di una discussione nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Gaia Gennaretti