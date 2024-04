Campo sportivo di Montefano, completati i lavori di riqualificazione

Festa grande oggi per Montefano, specie per i tifosi viola, per la conclusione dei lavori di adeguamento del campo sportivo "Dell’Immacolata", realizzati grazie al fondo di 344.588 ottenuto dal Fondo Sport e Periferie 2020. L’investimento totale dell’opera è aumentato nel corso del 2022 raggiungendo la somma di 559.590 con il cofinanziamento dell’amministrazione di 215.000 euro. Si è provveduto a completare la recinzione dell’area da gioco, la realizzazione di separazione tra tifoserie locali e ospiti, una piattaforma elevatrice e l’ampliamento della tribuna esistente per consentire l’accesso agli spettatori diversamente abili.

Inoltre sono stati realizzati nuovi servizi igienici per gli spettatori, è stata installata l’illuminazione ordinaria e di emergenza della tribuna, è stato aggiornato l’impianto di illuminazione del campo con proiettori a Led per ridurre i consumi energetici ed è stato installato un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna esistente. "L’inaugurazione dei lavori di adeguamento del nostro campo sportivo segna un passo significativo per Montefano nel promuovere l’accessibilità, l’inclusione e lo sviluppo sportivo della cittadina", sottolinea il sindaco Angela Barbieri.

Antonio Tubaldi