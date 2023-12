Campugiani del Pd attacca:: "Serviva una soluzione prima di chiudere la biblioteca"

"Se dopo nove anni un’amministrazione non è stata capace di risolvere i problemi dell’unica biblioteca e trova come soluzione quella di chiuderla, allora è una pessima amministrazione". Non ci va per il sottile Valentina Campugiani, consigliera di minoranza del Partito Democratico, che commenta con queste parole la vicenda della chiusura momentanea della biblioteca comunale di Potenza Picena.

Tutto era partito giovedì pomeriggio, attraverso un post scritto su Facebook dalla storica bibliotecaria. E dopo averlo letto, molti cittadini si erano così scatenati sui social contro il Comune. Perciò, la giunta aveva poi pubblicato una nota dove spiegava che si trattava di uno stop temporaneo, perché la biblioteca sarà trasferita altrove a causa dei problemi strutturali della vecchia sede. "Giovedì, con un post, un’operatrice della biblioteca ha pubblicato con rammarico che a gennaio il locale chiuderà – afferma Campugiani –. Nella stessa giornata, in Consiglio comunale, Edoardo Marabini (Civico 49) ha chiesto al presidente del Consiglio Mirco Braconi informazioni sulla chiusura della biblioteca. Quest’ultimo ha risposto di non sapere nulla al riguardo. Venerdì il coordinatore di Fratelli d’Italia, Celestino Faraci, ha scritto nei social che sono tutte bugie e il Pd mente per fare campagna elettorale". Ma la Campugiani non ci sta.

"Il fatto principale (che Faraci non può negare) è che la biblioteca chiude – aggiunge –. L’amministrazione aveva tutto l’interesse di mettere a tacere l’imminente fatto della chiusura del servizio biblioteca, che aveva già deciso. Ora, il sindaco Noemi Tartabini deve per forza dare delle spiegazioni, che sono doverose. Ma le avrebbe dovuto comunicare prima della chiusura a chi ci lavora. A cosa serve un Consiglio comunale se non viene coinvolto in problematiche di questo tipo? Ancora una volta veniamo trattati da sudditi, non da cittadini".