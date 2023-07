Campus e offerte per l’appalto

Oggi scadono i termini per presentare alla Provincia le offerte per l’appalto integrato del Campus scolastico di Tolentino, che dovrà ospitare tutte le scuole superiori della città. Nonostante i legittimi dubbi che già anni fa si erano sollevati tra i tolentinati circa la programmata delocalizzazione delle scuole dal centro, l’affidamento dell’appalto integrato non si può considerare un punto d’arrivo, semmai un punto di partenza a sette anni dal sisma che ha reso inagibile la sede dei licei "Filelfo". Se tutto procederà senza intoppi, è possibile che quanti si iscriveranno quest’anno alle prime classi delle superiori possano aspirare a sostenere l’esame di diploma (quello che una volta si chiamava ’di maturità’) nella nuova scuola, dopo 12 anni dal terremoto. Il ’campus’ è un complesso scolastico del costo di 31 milioni. Probabilmente è l’opera pubblica più rilevante in termini di spesa realizzata in questi anni dalla Provincia e si tratta anche della prima opera in assoluto che ricade nel cosiddetto “Decreto Bim”, che ha introdotto metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture di importo superiore a 15 milioni. Attraverso procedure digitalizzate di ogni fase, la normativa tende ad "aumentare la produttività, ridurre gli sprechi e rendere i processi più ed efficienti". Ed è auspicabile che renda i tempi più celeri.

a. f.