Campus per le scuole superiori: partono i lavori. Un’opera da 32 milioni

Tolentino (Macerata) 7 settembre 2025 – Partiranno giovedì, finalmente, i lavori per il campus delle scuole superiori di Tolentino, in contrada Pace. «All’incontro dello scorso 31 maggio con gli studenti e il sindaco Mauro Sclavi – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli - avevamo parlato di inizio dei lavori a settembre. E così è: è arrivata la verifica definitiva del progetto, quindi si può dare il via alla cantierizzazione». Dopo nove lunghi anni. Travagliato infatti l’iter del campus, opera da 32 milioni di euro. Ma in questi mesi sono stati risolti alcuni adempimenti burocratici e adesso si può partire. Il campus dovrebbe essere realizzato nella sua interezza in circa tre anni, in base a quanto riferito dal commissario. Sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica e potrà ospitare fino a mille alunni, divisi in 44 classi. L’ampiezza dell’area potrà permettere anche un eventuale futuro ampliamento fino alla realizzazione di 50 aule. Tutta la struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e, nella parte esterna del polo, ci saranno ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi. L’edificio sarà ad elevata efficienza energetica (Nzeb Nearly zero energy building, edificio ad energia quasi zero), il cui funzionamento richiede una quantità di energia minima. Previste una palestra (con funzione anche di auditorium), due sale danza, una sala registrazione e la biblioteca. In questi mesi il campus di Tolentino è stato anche al centro del dibattito per la campagna elettorale di diversi candidati alle regionali. «È stato necessario – aveva spiegato Castelli a fine maggio - un confronto tecnico tra Provincia e operatore economico alla luce di esigenze oggettive, i Criteri ambientali minimi; l’impiantistica deve rispondere a standard qualitativi nel rispetto della transizione ambientale». Ad esempio, ora sono obbligatori i sensori di luminosità nelle aule. Anche per altre questioni, era stato calcolato un costo extra di 950mila euro, coperto però dal ribasso. Il commissario aveva dunque assicurato l’avvio del cantiere dopo l’estate e la conclusione dei lavori entro tre anni, con l’obiettivo di inaugurarla alla presenza del Papa.