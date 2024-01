Un campus scolastico al posto dell’ex ristorante Orso, la giunta comunale ha approvato la variante richiesta dalla nuova proprietà del complesso, la società di Iginio Straffi, patron della Rainbow e delle Winx.

L’area (2.542 mq) è passata di mano qualche mese fa e i progetti di Straffi non prevedono aumenti di cubatura. La richiesta di variante è stata inoltrata a settembre per ottenere il via libera alla ristrutturazione e all’ampliamento, con nuova costruzione fino a un massimo del 20% delle quantità legittimamente autorizzate, in un’area dove il piano regolatore prevede attività terziarie come centri benessere, villaggi turistici, hotel, campeggi, country house. Ma Straffi finanzierà la realizzazione di un polo scolastico-accademico bilingue, per accompagnare la formazione degli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di formare ragazzi nel campo artistico e tecnologico in un ambiente che li prepari anche al contesto internazionale.

L’ex Orso è situato in contrada foce Asola a ridosso di un crinale collinare e il lotto non è interessato da ambiti di tutela del Ppar.

La variante non comporterà modifiche alla destinazione d’uso delle aree, ai carichi insediativi e alle dotazioni degli standard, che resteranno invariati a livello quantitativo.

Tutti positivi pareri allegati anche sul fronte ambientale perché l’intervento non comporta pressioni sul territorio, sull’ambiente e non determina incremento del carico urbanistico né trasferimento di capacità edificatoria.

l. c.