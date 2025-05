Campus scolastico di Tolentino, summit in Provincia sul progetto

"Siamo in fase di verifica del progetto esecutivo e la Provincia si sta adoperando per l’avvio del cantiere nel più breve tempo possibile, tenuto conto di tutti gli adempimenti tecnici e burocratici necessari, sempre lavorando in sinergia con gli altri enti coinvolti". Sono le parole del presidente Sandro Parcaroli dopo l’incontro di ieri, in Provincia, per fare il punto sul nuovo campus scolastico di Tolentino, che potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, con un costo complessivo di 31 milioni di euro finanziato dall’Ufficio ricostruzione. Il 24 febbraio scorso sono iniziate le prime operazioni di installazione di recinzioni e picchettamento: "Contiamo che l’impresa possa avviare il cantiere entro un paio di mesi", aveva detto la Provincia.

Ieri erano presenti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, il consigliere delegato Fabio Montemarani, l’ingegnere Katiuscia Faraoni, il vicepreside Roberto Romagnoli, il prof. Alberto Paoloni, due studenti del liceo scientifico, Valerio Vincenzetti e Teo Mattioli e, per la Provincia, il consigliere delegato Pierfrancesco Castiglioni, il dirigente Stefano Mogetta e i tecnici Giordano Pierucci e Jessica Polenta. Seguirà una nuova riunione a fine giugno. "Ringrazio il presidente Parcaroli perché, al di là di alcune sue problematiche personali, si è dimostrato sempre disponibile e presente - ha detto Sclavi -. Ci si è accordati sulla volontà di incontrare nell’istituto "Filelfo" gli studenti e gli insegnanti con sindaco e presidente, auspichiamo la presenza del commissario Castelli. I tempi più dilatati sono dovuti a meri adempimenti burocratici". "Usciamo con una certezza – ha concluso il vicepreside Romagnoli –: il campus si farà e i lavori partiranno in tempi brevi".

l. g.