Campus scolastico, il cantiere prende forma

È iniziata la pre-cantierizzazione per il campus delle scuole superiori di Tolentino, in contrada Pace. Sono in corso i lavori propedeutici per avviare il cantiere vero e proprio, che dovrebbe partire tra un paio di mesi. Al sopralluogo di ieri mattina erano presenti i rappresentanti della Provincia, che ha progettato e appaltato l’opera, della struttura commissariale, che ha finanziato il progetto con 31 milioni di euro, del Comune e il vicepreside dell’istituto Filelfo, Roberto Romagnoli. Gli interventi riguardanti il corpo centrale e i licei dovranno essere realizzati in circa 600 giorni, mentre il resto dell’opera in 1.200 giorni. A effettuare i lavori, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Apulia - Pagano - Rtp Di Emidio Progetti, rappresentato ieri dal patron di Apulia Salvatore Fatigati.

Il progetto prevede la costruzione di un complesso centrale; qui si troveranno l’atrio del Filelfo, la dirigenza didattica, la segreteria, l’infermeria e l’archivio. Inoltre saranno realizzate una palestra, due sale danza e una sala registrazione con gli spogliatoi. Nelle ali est e ovest, oltre alle aule, ci saranno la biblioteca, le sale professori, l’archivio, alcuni spazi studio e i servizi igienici. Un secondo corpo sarà dedicato all’officina meccanica a servizio dell’Ipia, mentre nel terzo e ultimo complesso ci sarà una palestra con funzione anche di auditorium. Il complesso si avvarrà della tecnologia Building information modeling e delle ultime tecnologie in termini di efficientamento energetico e sicurezza (classe IV), con tetto green.

"Il campus, su una superficie di 12mila metri quadrati, potrà ospitare fino a 1250 studenti" ha spiegato il responsabile del progetto, l’architetto della Provincia Giordano Pierucci. Il progetto esecutivo ha ottenuto la conformità a inizio settembre, dopo un lungo iter partito a inizio anno. "Sarà un punto di riferimento per l’intera vallata – ha detto il commissario Guido Castelli –. Avevamo preso un impegno con gli studenti del Filelfo: quello di iniziare i lavori prima del nuovo anno scolastico. Così è stato. Ci siamo impegnati per sbloccare situazioni in stallo che avevano suscitato le proteste di insegnanti, alunni e famiglie. Dopo l’Itts Divini di San Severino e la scuola Betti di Camerino, oggi anche il cantiere di Tolentino può finalmente partire". "Il campus era atteso da anni e, finalmente, sono state superate tutte le difficoltà procedurali – ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi con soddisfazione –. La comunità confida nel rispetto del cronoprogramma". "Una campus moderno e la certezza di poter crescere e studiare in un complesso sicuro e all’avanguardia – ha detto il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. Ora manca Cingoli".

Lucia Gentili