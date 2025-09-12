Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaCampus scolastico, il cantiere prende forma
12 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Campus scolastico, il cantiere prende forma

Campus scolastico, il cantiere prende forma

Tolentino, l’avvio dei lavori entro due mesi per la struttura concepita per ospitare fino a 1.250 studenti. "Punto di riferimento per la vallata"

I tecnici mostrano il rendering del progetto nell’area di cantiere (foto Calavita)

I tecnici mostrano il rendering del progetto nell’area di cantiere (foto Calavita)

Per approfondire:

È iniziata la pre-cantierizzazione per il campus delle scuole superiori di Tolentino, in contrada Pace. Sono in corso i lavori propedeutici per avviare il cantiere vero e proprio, che dovrebbe partire tra un paio di mesi. Al sopralluogo di ieri mattina erano presenti i rappresentanti della Provincia, che ha progettato e appaltato l’opera, della struttura commissariale, che ha finanziato il progetto con 31 milioni di euro, del Comune e il vicepreside dell’istituto Filelfo, Roberto Romagnoli. Gli interventi riguardanti il corpo centrale e i licei dovranno essere realizzati in circa 600 giorni, mentre il resto dell’opera in 1.200 giorni. A effettuare i lavori, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Apulia - Pagano - Rtp Di Emidio Progetti, rappresentato ieri dal patron di Apulia Salvatore Fatigati.

Il progetto prevede la costruzione di un complesso centrale; qui si troveranno l’atrio del Filelfo, la dirigenza didattica, la segreteria, l’infermeria e l’archivio. Inoltre saranno realizzate una palestra, due sale danza e una sala registrazione con gli spogliatoi. Nelle ali est e ovest, oltre alle aule, ci saranno la biblioteca, le sale professori, l’archivio, alcuni spazi studio e i servizi igienici. Un secondo corpo sarà dedicato all’officina meccanica a servizio dell’Ipia, mentre nel terzo e ultimo complesso ci sarà una palestra con funzione anche di auditorium. Il complesso si avvarrà della tecnologia Building information modeling e delle ultime tecnologie in termini di efficientamento energetico e sicurezza (classe IV), con tetto green.

"Il campus, su una superficie di 12mila metri quadrati, potrà ospitare fino a 1250 studenti" ha spiegato il responsabile del progetto, l’architetto della Provincia Giordano Pierucci. Il progetto esecutivo ha ottenuto la conformità a inizio settembre, dopo un lungo iter partito a inizio anno. "Sarà un punto di riferimento per l’intera vallata – ha detto il commissario Guido Castelli –. Avevamo preso un impegno con gli studenti del Filelfo: quello di iniziare i lavori prima del nuovo anno scolastico. Così è stato. Ci siamo impegnati per sbloccare situazioni in stallo che avevano suscitato le proteste di insegnanti, alunni e famiglie. Dopo l’Itts Divini di San Severino e la scuola Betti di Camerino, oggi anche il cantiere di Tolentino può finalmente partire". "Il campus era atteso da anni e, finalmente, sono state superate tutte le difficoltà procedurali – ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi con soddisfazione –. La comunità confida nel rispetto del cronoprogramma". "Una campus moderno e la certezza di poter crescere e studiare in un complesso sicuro e all’avanguardia – ha detto il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. Ora manca Cingoli".

Lucia Gentili

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaEnergia