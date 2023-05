Campus: si può partire con la gara d’appalto

C’è il decreto firmato da Guido Castelli per il campus scolastico di Tolentino. Il commissario straordinario prende atto dell’esito della congruità economica svolta dall’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) Marche. E ufficializza il finanziamento da 31 milioni di euro (di cui 23,5 già autorizzati con l’ordinanza speciale del 2021 e ulteriori 7,5 milioni alla luce dell’aumento dei prezzi). "Ora, grazie al decreto firmato dal commissario, si può partire con la gara – afferma il sindaco Mauro Sclavi -. Poi si procederà con l’assegnazione e l’avvio dei lavori". Intanto, il prossimo step è appunto l’apertura della gara europea per l’affidamento dei lavori. Nel campus, da realizzare in contrada Pace, verranno trasferiti gli istituti superiori Ipsia Frau e Filelfo (liceo classico, scientifico, coreutico e istituto tecnico economico) per un totale di oltre 800 studenti e una superficie di circa 12mila metri quadrati. "Ho seguito la vicenda del campus di Tolentino fin da quando ero assessore regionale – spiega il commissario Castelli -. D’intesa con la Provincia (sotto la cui egida si trovano le superiori), eravamo riusciti a trovare la quadra, da un punto di vista economico e di progettazione (anche con il contributo del subcommissario Loffredo). Poi, si è reso necessario questo ulteriore adeguamento, di 7 milioni e mezzo, per effetto del caro prezzi (che obiettivamente sta creando non poche difficoltà alla ricostruzione pubblica e privata). Ora finalmente siamo arrivati alla chiusura del cerchio. Venerdì ci siamo visti con i progettisti, il rup e i tecnici a Piediripa, per dare il via a quella che sarà una grande realtà scolastica per tutta la provincia e tutta la vallata". "Il decreto 330 del 5 maggio 2023 – aggiunge l’assessore comunale alla Ricostruzione Flavia Giombetti - sancisce finalmente l’avvio della ’casa degli istituti scolastici superiori di Tolentino’. Siamo soddisfatti. Ma anche consapevoli che i tempi tecnici non saranno così brevi. Per questo, il mio pensiero è rivolto a tutti gli studenti che in questi lunghi anni sono stati penalizzati dalle poco veritiere promesse enunciate e susseguitesi; 31 milioni sono tantissimi e sono certa che il nuovo campus sarà, per ogni studente, un valore aggiunto e un potenziale stimolo per valorizzare e far emergere i tanti talenti che abbiamo sul territorio. Continueremo con costanza e impegno a seguire da vicino ogni stato di avanzamento del progetto".