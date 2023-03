Can Yaman al Brahma: per il modello turco ci sarà il tutto esaurito

Bello lui e bellissima l’iniziativa. Da giorni i dibattiti sul mondo del divertimento by night è monopolizzato dal colpo messo a segno dalla discoteca Brahma che sabato prossimo avrà come ospite Can Yaman. Sì proprio l’attore e modello turco, il sex symbol idolatrato da alcune donne e che conta oltre 10 milioni di follower su Instagram. Una prima volta assoluta in provincia e nella nostra regione, un appuntamento che ha fatto registrare con largo anticipo il tutto esaurito nel locale di Civitanova che vede Edoardo Ascani alla direzione artistica. E oltre all’attesa per incontrare dal vivo lo statuario 33enne, la serata assume ancor più interesse e valore perché sarà abbinata a finalità benefiche e sociali. Yaman ha iniziato infatti un tour scegliendo varie discoteche in Italia per un evento ribattezzato "Break the wall" e dedicato ai giovani adolescenti, in collaborazione con la sua associazione Can Yaman for Children. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e i genitori sulle sfide degli adolescenti post pandemia, tra cui la dipendenza tecnologica, l’isolamento sociale e l’assenza di integrazione. L’associazione ha anche stretto una partnership con l’istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma per sostenere i ragazzi in difficoltà nel loro processo di crescita e superamento delle difficoltà.

Andrea Scoppa