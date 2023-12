Canali umanitari a Gaza. Il Pd impegna l’amministrazione

Nell’ultimo Consiglio comunale di Tolentino, con un emendamento, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di minoranza Pd Luca Cesini (nella foto) sull’attivazione di canali umanitari per la guerra sulla striscia di Gaza. La mozione è stata avanzata per impegnare l’amministrazione "a sensibilizzare il governo nazionale tramite gli organismi internazionali per fare ogni sforzo al fine di riattivare tutti i canali umanitari in grado di far arrivare cibo, luce e acqua a una popolazione come quella palestinese già fortemente stremata da decenni di restrizioni di libertà di ogni genere, a liberare tutti gli ostaggi nelle mani dei terroristi e a far valere le regioni della pace e della convivenza civile, chiedendo l’immediato cessate il fuoco e l’avvio di una trattativa che possa portare alla definitiva soluzione del problema israelo-palestinese attraverso il riconoscimento dei due popoli in due Stati".