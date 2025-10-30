Canalone, la cabinovia prende forma: "Ma non sarà pronta per la stagione"

Procede il cantiere della nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione (1.350 metri-1.909 metri) a Ussita. La fine dei lavori è prevista entro dicembre, ma l’impianto non entrerà subito in funzione. "Considerando i tempi per tutte le autorizzazioni necessarie, non potrà essere utilizzata prima della stagione invernale del prossimo anno", spiega il sindaco Silvia Bernardini. L’impianto di risalita è composto da capienti cabine di 10 posti per un numero totale di 49 veicoli. La potenzialità massima di trasporto è di 1.200 persone l’ora con un potenziamento fino a 1.800 persone l’ora, il tempo di percorrenza è di 7 minuti e 35 secondi. Potrà trasportare persone, biciclette, carrozzine consentendo l’utilizzo anche alle persone con disabilità "per far fruire la montagna a tutti". "Siamo convinti che recuperare le nostre montagne, liberandole di tanti impianti impattanti e nel contempo realizzandone uno non essenzialmente legato allo sci, anzi, fruibile tutto l’anno da tutti – aggiunge – ci possa permettere di destagionalizzare. E potrà consentire ai nostri giovani e a chi vorrà crederci, di costruirsi un futuro restando nel proprio luogo di nascita". L’impegno complessivo di spesa è di circa 17 milioni di euro. Il nuovo impianto sostituisce le vecchie seggiovie "Selvapiana" e "Cornaccione", a servizio del settore del Canalone e la biposto "Ginepro" a servizio del settore Saliere. Strutture ormai obsolete e non più rispondenti a criteri di compatibilità ed economicità. Quella del Canalone è la pista più lunga delle Marche e, per la sua posizione, garantisce neve per tutta la stagione invernale. Meta da sempre degli amanti della montagna. "Dopo il sisma il Canalone è stato chiuso perché gli impianti non potevano essere utilizzati – afferma la Bernardini –. Tornerà ad essere ufficialmente fruibile con l’apertura della cabinovia per la stagione invernale 2026". Nei giorni scorsi sono stati montati i primi sei dei diciannove sostegni previsti, trasportati da uno speciale elicottero (Superpuma) e la nuova linea ha iniziato a prendere forma. L’area camper è stata completata ed è in corso l’intervento al centro servizi.

l. g.