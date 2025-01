Canappa Boxing Club, 2024 di titoli e medaglie per i baby pugili

I baby pugili della Canappa Boxing Club di Porto Recanati, allenati dal tecnico federale di secondo livello Walter Palombini, hanno archiviato il 2024 con titoli e risultati di spessore nazionale. David Palombini (foto), 13 anni, nella categoria Allievi si è qualificato ai campionati italiani a Catania (Sicilia) ottenendo la medaglia di bronzo. In precedenza aveva vinto il titolo regionale e interregionale. La 12enne Eleonora Carletti, tra gli Allievi, si è laureata prima campionessa regionale e ha vinto il titolo interregionale, mentre ai campionati italiani è arrivata agli ottavi di finale. Nella categoria Amatori, dai 14 anni in poi, per Matteo Palmieri titoli di campione regionale e interregionale e una medaglia d’argento ai campionati italiani, disputati a Fermo. C’è stata gloria per Acraf Cheriti nella categoria Élite (dai 18 anni in su), che si è aggiudicato il titolo di campione regionale a Loreto e ai campionati italiani, a Milano, ha vinto una medaglia d’argento. Oggi gli atleti riprenderanno ad allenarsi in vista della nuova stagione agonistica, nelle quattro sedi presenti a Filottrano, Recanati, Porto Recanati e Loreto.