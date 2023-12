Canappa Boxing Club: stagione da incorniciare per i giovani pugili

Un anno solare sicuramente da incorniciare per la Canappa Boxing Club (attiva tra Recanati, Porto Recanati e Filottrano) diretta dall’ex pugile Walter Palombini, grazie alle tante medaglie conquistate dai suoi giovanissimi e promettenti pugili. Nel campionato interregionale "Sparring io" (dagli 11 ai 13 anni), svolto a Roma, a portarsi a casa la medaglia d’oro è stato Ewan Ridolfi, mentre due argenti sono andati a David Palombini e Albert Chernouz. Sempre Palombini junior ha inanellato anche un quinto posto ai campionati italiani "Sparring io", andato in scena in Basilicata, oltre a una prestigiosa convocazione nella Nazionale giovanile italiana. Inoltre il talentuoso Lorenzo Zaccari ha sfoggiato egregie prestazioni nella categoria élite (70 chili), così come Ambra Curzi e Alessandro Nuzzo si sono fatti valere in Coppa Italia amatori. A ciò, si aggiunge il fatto che in estate la società sportiva Canappa Boxing ha organizzato i campionati regionali amatori nella palestra "Patrizi", a Recanati, registrando un successo in termini di partecipazione e spettacolo.