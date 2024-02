"Cancellata della Betti. Salviamola: è arte di papà"

"È stata distrutta come ferro vecchio la cancellata della scuola Ugo Betti di Camerino". L’allarme arriva da Rimini, da Vincenzo Zivoli, tanti anni addietro allievo del professor Giuseppe Parisi, scultore, pittore, disegnatore, scrittore e docente, e rilanciato dalla figlia di questo illustre cittadino, Serena Parisi. Proprio a suo padre si deve la realizzazione della cancellata della scuola camerte interessata dai lavori di ricostruzione post sisma. ’Volo di rondini’ era il titolo di quell’opera, che pare sia stata rimossa dall’ingresso della Ugo Betti per essere distrutta.

"Quella di mio padre – racconta Parisi – è stata una vita breve, ma intensa e impegnata (morì nel ’69 all’età di 48 anni, ndr). Per me è molto importante affrontare questo problema, anche su sollecitazione di alcuni suoi ex allievi che mi scrivono e mi inviano notizie quotidianamente. Mio padre progettò e realizzò la cancellata della scuola Betti di Camerino e comprendo bene come le demolizioni siano oggi, sia pure con ritardo, il primo passo per la ricostruzione di questa città, cui dovrà seguire la ricomposizione della sua immagine sociale, per il futuro. Molto e di importanza andrà ovviamente perduto. Ma quanto serve a mantenerne viva l’identità deve essere preservato". Parisi, aveva disegnato nel ‘65, su incarico del Comune, il progetto della cancellata a matita, affidando poi a due allievi il compito di riempire la tavola a china e "uno dei suoi allievi ricorda che sul muro accanto al cancello era affissa una targa circa la paternità dell’opera. Ho personalmente telefonato alla ditta che si sta occupando dei lavori di demolizione della scuola che mi ha confermato di aver rimosso la cancellata e di averla portata in un deposito dove sarà distrutta. Ho scritto due email al Comune, in particolare al sindaco e al vicesindaco, sono state entrambe protocollate e quindi è certo che le abbiano ricevute e lette ma da nessuno ho avuto una risposta. Questo dispiace così come dispiace l’assenza di sensibilità nei confronti di un’opera molto bella. So che anche il commissario Guido Castelli (nella foto) è stato messo al corrente in occasione di un evento del Rotary e a lui e alle autorità mi appello affinché la cancellata e altre opere di pregio non vadano perdute. Dell’opera commissionata a mio padre dal Comune per la Betti è rimasto solo un cancello più piccolo posto nel perimetro della scuola. Quello non verrà distrutto, pare, perché la zona non è interessata da lavori".

L’occasione vale ad una riflessione più ampia da parte di Serena Parisi: "Mai avrei pensato che un giorno qualcuno avrebbe potuto distruggere questa opera. E mi chiedo, vista la sensibilità del Comune dimostrata anche dal campo sportivo realizzato in una zona panoramica con colori quanto meno discutibili, che fine farà la fontana del Pincetto, di Gino Marotta. Non vorrei che distruggessero anche quella".

Gaia Gennaretti