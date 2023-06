Cancellata la pista da sci "A Fontescodella si farà skiroll, la giunta ragiona in modo assurdo"

di Chiara Gabrielli

Pista da sci a Fontescodella, alla fine non si farà: la giunta opta per lo skiroll. La delibera arriva appena tre giorni dopo il voto contrario in Consiglio alla mozione del consigliere d’opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme): lunedì l’amministrazione ha bocciato quella proposta, con cui si chiedeva chiarezza sulla pista da sci in sintetico e si proponeva, in alternativa, lo skiroll. "Quella stessa mozione, bocciata pochi giorni fa, adesso diventa una delibera della giunta – fa notare Miliozzi –. Si fa davvero fatica a comprendere questo modo di fare. È surreale che l’amministrazione abbia respinto la proposta di Macerata Insieme e invece dopo tre giorni l’abbia attuata. Bisogna unirsi sulla bontà delle proposte e non mettersi contro a prescindere magari solo perché è una proposta che viene dalla minoranza. Si può andare avanti insieme sui progetti buoni per la città. Abbiamo apprezzato moltissimo ad esempio la proposta della maggioranza su Ferretti – sottolinea Miliozzi –, che ci unisce tutti, opposizione compresa, su un progetto di sviluppo serio per la città".

Per le fasi preliminari alla progettazione della cosiddetta pista da sci, sono state spese decine di migliaia di euro. Per ultimo, è apparsa la determina di affidamento di un incarico professionale da 19mila euro per la validazione della progettazione definitiva ed esecutiva, una spesa che è stata fatta notare anche nell’ultimo consiglio comunale. Il sindaco Sandro Parcaroli aveva dichiarato in un’intervista al Carlino, qualche mese fa, che la pista da sci non si sarebbe fatta, ma gli studi sul progetto sono andati avanti.

Nella mozione, poi, Miliozzi aveva messo in risalto come un percorso di skiroll sarebbe stato meno impattante sia dal punto di vista economico che ambientale, proponendolo dunque in sostituzione della pista da sci in sintetico, che sarebbe stata una distesa di plastica sul pendio dove c’è un bosco in formazione. "Oggi si torna indietro, finalmente. Speriamo però che la prossima volta si rendano conto prima, evitando uno spreco inutile di risorse", incalza Miliozzi. Nel Consiglio di lunedì, Pierfrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia) aveva preso la parola, spiegando che "la cosa più importante è portare a termine il progetto complessivo. Avevo specificato che il progetto della pista da sci non mi ha mai appassionato e detto che se ci fossero stati impedimenti avremmo pensato a soluzioni alternative. Comunque, la competenza non è del Consiglio comunale ma della giunta, che ora ha fatto la sua scelta. Faremo sicuramente un accertamento dei fatti che hanno portato a questa accelerazione e alla conseguente decisione. A questo punto, potrebbe darsi che siano emersi quegli impedimenti che avevamo ipotizzato. Il fatto che forse non va tanto bene è avere accelerato così tanto, c’era ancora un po’ di tempo, si poteva discuterne ancora quattro o cinque giorni. A breve, quindi, sarà necessario un chiarimento".