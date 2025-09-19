Vincere
CronacaCancellata la rassegna . Caro Teatro
19 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Cancellata la rassegna . Caro Teatro

La denuncia di Silenzi (Pd): "Tradizione smantellata, fondi agli amici degli amici".

Giulio Silenzi

Giulio Silenzi

Dopo ventisei edizioni, è stata soppressa dall’azienda Teatri la storica rassegna "Caro Teatro". Nessuna nota ufficiale del Cda dei Teatri sulla decisione, comunicata dall’associazione che curava l’evento. Giulio Silenzi (Pd) parla di scelte "che hanno smantellato tutti gli eventi culturali che davano lustro alla città: i festival Futura e Rive, il Teatro ‘Mpertinente e ora anche Caro Teatro. Tutto cancellato, senza alcuna proposta alternativa, senza un progetto, un’idea, una visione. Siamo ormai ridotti, culturalmente, al livello di Miss Italia". Attacca sulla distribuzione di contributi pubblici "ingenti, come i 25mila euro assegnati a un evento con soli sei partecipanti, in un teatro Rossini e un palasport completamente deserti, o i fondi concessi al Festival Sport di domenica scorsa, organizzato da amici degli amici, di cui non si sa nulla, perché la delibera relativa ai costi non è stata pubblicata".

Poi una stilettata al mondo della cultura "in cui regna una sorta di rassegnazione e molti preferiscono tacere, forse per paura che criticare possa significare perdere i contributi". "Resta l’amarezza – osserva – soprattutto pensando a quanto detto in occasione della scomparsa di Luigi Ciucci, dai saluti del vicesindaco alle dichiarazioni del sindaco. Invece, anno dopo anno, si è assistito allo smantellamento completo di una tradizione culturale che proprio Ciucci aveva costruito e rappresentato, e che nel suo nome sarebbe dovuta rinascere e rafforzarsi ed è stata semplicemente cancellata".

