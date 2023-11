"Cancellati dalla Regione anni di prevenzione"

Nuova sala slot di Civitanova ‘Planet Rich’ in via Silvio Pellico: "Era chiaro che la legge voluta da Acquaroli e da Borroni servisse a tutelare un interesse particolare. A loro non importa contrastare la ludopatia, che spesso è all’origine di drammi sociali e tragedie familiari". Parole di Maurizio Mangialardi, capogruppo del Pd in Regione, che aggiunge: "Purtroppo, ciò che lo scorso luglio denunciammo in Consiglio regionale si è avverato. La modifica, voluta dal presidente Acquaroli e dal consigliere regionale Borroni, della legge varata nel 2017 dal centrosinistra per contrastare e curare le dipendenze patologiche legate alla ludopatia, aveva un unico obiettivo: favorire l’apertura della mega sala slot di Civitanova, abbassando la misura delle distanze minime dai luoghi sensibili, dopo quattro anni di tentativi puntualmente bocciati dal Tar e dal Consiglio di Stato". Per l’esponente dei Dem "è grave che il centrodestra, con Fratelli d’Italia in testa, pur di favorire gli interessi di una singola impresa non abbia esitato a cancellare anni e anni di prevenzione nei confronti di un fenomeno che coinvolge migliaia di persone e che è spesso all’origine di drammi sociali e di tragedie familiari".