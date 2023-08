"Cancellati i parcheggi rosa: trasformati in stalli a pagamento"

"Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, nel rifacimento della segnaletica orizzontale, ha cancellato i parcheggi rosa, voluti e fatti realizzare dal sottoscritto durante il mandato della prima amministrazione di centrodestra, trasformandoli in parcheggi blu a pagamento". A fare la segnalazione è Giovanni Gabrielli, segretario cittadino della Lega, a Tolentino, nonché l’ex assessore a viabilità, sicurezza, polizia locale e comitati di quartiere. I parcheggi rosa a cui fa riferimento erano stati realizzati uno in piazza Mauruzi e l’altro in piazza Martiri di Montalto, "voluti come parcheggi di cortesia". "Un’attenzione nei confronti di donne in stato interessante o comunque con bimbi fino ad un anno di età – prosegue Gabrielli –; posti auto riservati, di solito accanto a servizi pubblici, come il municipio, un ambulatorio o, perché no, negozi come a Tolentino. Avevano lo scopo semplicemente di agevolare operazioni quotidiane compiute dalle mamme senza dover pagare e comunque con la facilità di trovare un posto auto libero". L’ex assessore allora dice di voler chiedere all’attuale amministrazione il motivo per cui è stata "tolta questa attenzione alle mamme o future mamme". "Mi viene da pensare – aggiunge – che se due stalli blu in più possano risolvere questioni economiche siamo veramente alla frutta. Eppure proprio l’attuale sindaco (Mauro Sclavi, ndr) in passato aveva dimostrato grande sensibilità in merito all’argomento parcheggi, tanto che all’epoca del varo del primo piano pensato dalla precedente amministrazione fece una vera e propria battaglia personale contro i posti blu a pagamento, arrivando al punto di dimettersi da presidente del consiglio comunale. Attualmente con il decreto legislativo 1212021, è stato approvato un aggiornamento all’articolo 188 del Codice della strada introducendo il permesso rosa per i parcheggi per le donne in gravidanza o con bambini fino a 2 anni e nuove sanzioni in caso di violazioni. E Tolentino che fa? Li cancella", conclude Gabrielli. In generale, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato appunto "permesso rosa".

Lucia Gentili