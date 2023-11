Cancro al polmone, lo Sferisterio si colora

Lo Sferisterio s’illumina di bianco in occasione di "Illumina novembre", la campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il cancro al polmone che si terrà sabato. Il Comune ha concesso il patrocinio all’organizzazione di volontariato Alcase Italia Odv e ha aderito alla campagna di sensibilizzazione. "Condividiamo l’obiettivo dell’iniziativa – spiega l’assessore Francesca D’Alessandro – ovvero far conoscere alla cittadinanza l’iniziativa e dare un segnale positivo offrendo informazioni in merito al cancro al polmone".