Candele dell’Avvento e albero: inaugurazione a Castelnuovo

Sarà inaugurata domani alle ore 17.30, in via del Risorgimento nel rione Castelnuovo, l’installazione natalizia di Social Catenelle, il gruppo di yarn bombmig con la passione per l’uncinetto, la maglia e per tutto ciò che concerne l’uso del filo e della stoffa. Il progetto, patrocinato dal Comune, è una rappresentazione delle 4 candele dell’Avvento (Speranza, Pace, Gioia, e Amore), ciascuna contenente i propri simboli luminosi. All’inizio di via Spazzacamino, invece, sarà installato l’albero-presepe presentato lo scorso anno. Seguirà il brindisi augurale nel cortile del circolo ricreativo culturale B. Gigli. Nei giorni a seguire gli addobbi si estenderanno anche a ridosso dell’antica chiesa Santa Maria Assunta di Castelnuovo, per mitigare l’impatto visivo del cantiere.