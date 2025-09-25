Candidati alle regionali, la città fa tredici

Sono 37.279 i civitanovesi chiamati alle urne per l’elezione del presidente della giunta e per il rinnovo del consiglio regionale delle Marche, e nel dato sono inclusi anche i 4.444 iscritti al registro Aire perché residenti all’estero.

In attesa del risultato, Civitanova fa tredici perché tanti sono gli aspiranti a una poltrona in Regione che vivono all’ombra del campanile di Cristo Re, una truppa che si contende una media di 2.800 preferenze a testa. Un record di partecipazione alle varie liste, equanimemente suddiviso: sei al centro destra, altrettanti al centro sinistra e una candidata presidente di una lista svincolata dai partiti e dalle coalizioni, Beatrice Marinelli, a capo della lista Evoluzione nella Rivoluzione. Corrono invece per un seggio nel consiglio di Palazzo Raffaello, in appoggio al centro destra di Francesco Acquaroli, Fabrizio Ciarapica (Forza Italia), Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia), Veronica Fortuna (Lega), Silvia Squadroni (Marchigiani per Acquaroli), Maika Gabellieri (Noi Marchigiani), Francesco Caldaroni (Civici Marche); nel centro sinistra, a fianco di Matteo Ricci, ci sono Lidia Iezzi (Pd), Piero Gismondi (Avanti), Giovanna Capodarca (Avanti), Tommaso Claudio Corvatta (Alleanza Verdi Sinistra), Alessandra Giuggioloni (Movimento 5 Stelle), Roberto Mancini (Pace, Salute, Lavoro).

Debutto nell’urna per 123 diciottenni, che andranno a votare per la prima volta. In totale, sono un milione 330.501 i marchigiani chiamati a eleggere la nuova giunta. Nel 2020 a Civitanova si registrò un’affluenza pari al 56,65 per cento. Si voterà domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15 e, a seguire, si svolgerà lo scrutinio delle schede e nelle quaranta sezioni cittadine presteranno servizio 164 scrutatori.

L’ufficio elettorale è aperto per il rinnovo o per il duplicato della tessera elettorale da martedì oltre che di mattina (orario 9.30-13), anche al pomeriggio (dalle 15 alle 17.30) inoltre sabato (dalle 9 alle 18) e nei giorni di voto negli stessi orari dei seggi. Il Servizio informatica comunale ha predisposto all’interno della Rete civica dell’ente una finestra dedicata allo speciale elezioni, sarà aggiornata in tempo reale via via che arriveranno i risultati degli scrutini. Per accedervi, occorre collegarsi alla home page del sito www.comune.civitanova.mc.it.

Lorena Cellini