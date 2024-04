Candidati sindaco: spuntano i nomi di Sensi e Innocenzi

Spuntano i nomi dell’ex funzionario di polizia, Andrea Innocenzi, e di Rosella Sensi, figlia di Franco, ex patron della Roma, tra i possibili candidati alle amministrative di Visso. Se Rosella Sensi, da Roma, si trincera dietro un garbato "Preferisco non rilasciare dichiarazioni", Innocenzi, che a Visso sta ricostruendo la casa di famiglia, fa chiarezza sulle prospettive. "Ci sono stati dei contatti, stiamo facendo qualche valutazione. La cosa principale è che vogliamo ripartire dalla comunità, troppo divisa dopo anni così difficili – spiega -. Come era successo cinque anni fa, quando ero ancora in polizia, alcune persone mi hanno chiesto un impegno. Qui il terremoto ha distrutto tutto, alcuni anziani non ci sono più, chi è stato sfollato magari ormai si è radicato altrove. Dobbiamo ripartire da questo, poi tornare sul territorio e collaborare con i Comuni circostanti. Per ora, non c’è una lista vera e propria, anche se di sicuro sarà una civica. Non cerchiamo etichette, siamo aperti al confronto con tutti. Però vogliamo che si cominci a pensare ai giovani e agli anziani, alle aziende agricole che hanno lavorato in condizioni proibitive, senza stalle per il fieno, senza acqua nelle fonti dove pascola il bestiame, perché le scosse hanno spostato le falde. Qui tutto è più difficile che altrove. Intanto, sono orgoglioso che qualcuno abbia pensato a me, che ho sempre sentito un legame forte con la montagna". Qualcuno avrebbe pensato anche a Rosella Sensi, che anche l’altro giorno è stata a Visso e ha incontrato alcune persone. Ci sarebbe poi una lista vicina a Giuliano Pazzaglini: l’attuale sindaco Gianluigi Spiganti Maurizi era il vice dell’ex senatore leghista prima dell’elezione in Parlamento.