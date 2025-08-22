Candidatura Unesco, nuove prospettive per la Sinclinale camerte

La candidatura del paesaggio vitivinicolo del Verdicchio nella Sinclinale camerte si avvia a nuovi sviluppi, dopo l’iscrizione nel registro storico-rurale del Masaf per il Matelica Verdicchio. A dichiararlo è il presidente del Centro studi Luglio ’67, Raimondo Turchi (foto), che cinque anni fa lanciò la proposta e che in merito ha inviato un documento ai sindaci di Camerino, Castelraimondo, Cerreto, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Matelica, Pioraco. "La moratoria delle candidature dei paesaggi vitivinicoli posta in essere dagli organismi dell’Unesco – ha affermato Turchi – ci ha portati a riconsiderare i progetti non con un ridimensionamento, ma un ulteriore approfondimento delle qualità delle nostre proposte. Per questo la candidatura nella World Heritage List non sarà incentrata solo sul paesaggio vitivinicolo, ma abbraccerà il più vasto mondo dei paesaggi colturali e culturali della Sinclinale. Abbiamo già posto le premesse, candidando nel Registro nazionale del paesaggio rurale storico il paesaggio del verdicchio di Matelica. Nel contempo, di concerto con Unicam e la facoltà di Geologia, si sta lavorando per proporre la candidatura nella rete dei Geoparchi Unesco del bacino geomorfologico della Sinclinal. Nel progetto saranno inserita nuove realtà".

Matteo Parrini