Candidature, Marconi dell’Udc:. Bravi e Fiordomo si facciano da parte

S’infiamma il dibattito elettorale a Recanati con Luca Marconi (nella foto), coordinatore provinciale Udc, che definisce "trionfo dell’ipocrisia" la querelle esplosa tutta all’interno del centrosinistra recanatese fra Francesco Fiordomo, assessore ai lavori pubblici e candidato a sindaco con cinque liste civiche, contro il suo sindaco Antonio Bravi, anche lui candidato per il rinnovo del suo mandato alle prossime elezioni amministrative. "Quello a cui stiamo assistendo – dice Marconi –, nel dialogo a distanza fra il sindaco e Fiordomo è un ridicolo teatrino fra innamorati traditi. Vorrebbero far credere ai recanatesi che non si erano accorti delle laceranti divisioni che da più di due anni erano maturate all’interno della maggioranza. In verità lo dicono loro stessi, lo dice Fiordomo, mentre Bravi cade dal pero dopo aver compiuto una serie di atti nei quali, evidentemente, veniva in contrasto con il suo mentore e sindaco per 10 anni, Francesco Fiordomo".

Per Marconi siamo di fronte ad una semplice lotta di potere, "originata da nomine mancate, incarichi revocati, nuove maggioranze col Pd e tanti piccoli dispettucci". "La domanda politica che viene naturale – aggiunge il rappresentante dell’Udc in provincia – è molto semplice: perché in presenza di tutto questo la maggioranza non si è sciolta quando evidenti contrasti si erano manifestati? Vien da pensare, ma devono dircelo loro: amore per il potere? Il fascino segreto delle indennità? Il collante poltronifero? Spiegatelo alla città evitando però la patetica motivazione del senso di responsabilità, che evidentemente non c’è stato, vista la sostanziale paralisi progettuale che ha caratterizzato la vostra amministrazione, più impegnata nell’ordinario che alla ricerca di una visione e di una progettualità più elevata". Marconi conclude invitando i due contendenti a farsi da parte concedendosi un necessario riposo per un altrettanto necessario ricambio: "Il centrodestra arriva con il candidato Emanuele Pepa, autorevole e rispettato da tutti, con sei liste a sostegno del candidato sindaco, con tutti gli esponenti di maggior prestigio uniti e impegnati nella battaglia elettorale".

Asterio Tubaldi