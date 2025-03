Cane antidroga fiuta 190 chili di marijuana

Blitz delle fiamme gialle nel magazzino di una ditta di spedizioni. Sono stati sequestrati 190 chili di marijuana che sono stati rinvenuti all’interno di alcuni colli in giacenza. Fondamentale per la riuscita dell’operazione è stato il fiuto di Edir, il cane antidroga.

Denunciato dai finanzieri il destinatario dei pacchi: si tratta di un civitanovese di 30 anni. Nel corso dei consueti controlli per prevenire e contrastare i traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti le sostanze stupefacenti, che sono stati ulteriormente rafforzati in seguito a quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i militari della compagnia di Civitanova, con l’ausilio del cane antidroga, hanno effettuato una serie di accertamenti e di verifiche nei magazzini dei corrieri espressi, che si trovano nella provincia maceratese, e ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti con l’obiettivo di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti all’interno.

Nel corso di uno di questi controlli, che è stato effettuato nel magazzino che si trova nella zona industriale di Civitanova, le insistenti segnalazioni del cane antidroga Edir hanno permesso di individuare diversi colli che si trovavano allinterno della struttura, che erano in attesa di essere consegnati al destinatario: un trentenne civitanovese, appunto che poi è stato denunciato. Pertanto, i finanzieri in azione, ritenendo che i pacchi potessero contenere sostanze stupefacenti ed in assenza di una idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno, li hanno aperti e ispezionati. Al loro interno hanno rinvenuto circa 190 chilogrammi di marijuana.

La sostanza rinvenuta, come da prassi, è stata sottoposta a sequestro probatorio e il trentenne destinatario dei colli è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata. L’operazione eseguita nei giorni scorsi dalle fiamme gialle si inserisce nella più ampia attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, svolta in maniera incessante e con grande impegno da parte della guardia di finanza. I controlli per contrastare il fenomeno vanno avanti.