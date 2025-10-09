Cane antidroga per la polizia locale: "Prevenzione tra i più giovani"

Un cane antidroga per controlli nelle zone a rischio: collaborerà con gli agenti della polizia locale per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti. Il Comune di Civitanova ha attivato un accordo di collaborazione con il Comune di Ascoli per l’impiego di un’unità cinofila da utilizzare nei luoghi sensibili del territorio, al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’accordo prevede l’impiego dell’unità cinofila costituita dal conduttore inquadrato nell’organico del corpo di polizia locale e del cane addestrato, oltre a un funzionario. "L’impiego dell’unità cinofila costituisce un efficace strumento di prevenzione e sensibilizzazione, agendo non solo in chiave repressiva ma anche educativa e preventiva al fine di scoraggiare condotte illecite in contesti particolarmente delicati come quelli frequentati da minori – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Stiamo predisponendo la comunicazione agli istituti scolastici e ad altri soggetti istituzionali fra cui prefettura, questura, commissariato, comando della Compagnia dei carabinieri e comando della Compagnia della guardia di finanza e alla procura per i minorenni territorialmente competente". "Questo tipo di servizio è sperimentale fino al 31 dicembre e va a confermare la sinergia tra l’assessorato alla Sicurezza, il sindaco Ciarapica e il dirigente Lupidi. Trattandosi di contesti che coinvolgono soggetti minorenni sarà attivata la massima tutela giuridica e istituzionale – ha precisato l’assessore alla Sicurezza, Giuseppe Cognigni –. Il servizio va pianificato in specifiche zone concordate, quali stazione, centro e scuole e in specifiche giornate evitando luoghi affollati e dove possano esserci molti cani in passeggiata. Si tratta di un’attività importante, sulla cui efficacia ci sono dati incontrovertibili, e sono orgoglioso di poter dare avvio a questa attività di prevenzione". "È la prima volta che la nostra città può beneficiare di un supporto di questo tipo – ha spiegato il dirigente della polizia locale, Cristian Lupidi – e rappresenta un passo importante nel potenziamento dei controlli e nella tutela della sicurezza dei cittadini". Lupidi spiega che "ci stiamo attrezzando ulteriormente, anche attraverso un percorso formativo specifico, perché crediamo che solo con preparazione e professionalità si possano affrontare in modo efficace i fenomeni più complessi della sicurezza urbana. Questo intervento testimonia la crescita continua della polizia locale di Civitanova, sempre più presente e protagonista sul territorio, ora anche nelle attività di contrasto allo spaccio di droga e alla microcriminalità".