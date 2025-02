Cane avvelenato, scatta la bonifica dell’area

Il sospetto avvelenamento di un cane pastore di un’azienda agricola matelicese ha fatto emanare d’urgenza un’ordinanza sindacale, per disporre la bonifica di un’intera area pubblica in località Croce di Vinano, a breve distanza dall’abitato di Vinano, in direzione della frazione Colli. A effettuare le analisi sul cane, trovato vivo ma in preda a convulsioni, è stato il veterinario dell’Ast di Macerata Vincenzo Manciola, che ha poi inviato campioni del contenuto gastrico dell’animale alla sede di Tolentino dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. Immediate sono scattate quindi le misure preventive, con indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili del fatto, anche attraverso ispezioni dell’area interessata percorsa dal cane avvelenato, ossia tra le località Croce di Vinano e San Fortunato, zona dove già alcuni mesi fa c’erano state segnalazioni di esche avvelenate.

Nel frattempo, a cura dei proprietari dei terreni limitrofi, alla strada sono stati installati dei cartelli riportanti la dicitura: "Attenzione zona con esche avvelenate". Personale addetto è stato invece inviato sul posto ed ha provveduto allo spazzamento stradale e alla pulizia di siepi, anfratti e altri spazi, frequentati da cani e persone.

m. p.