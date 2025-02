Cane azzanna meticcio e padrona, il proprietario finisce sotto processo

Un pastore tedesco avrebbe attaccato un meticcio a spasso con la padrona, poi avrebbe azzannato a una gamba la donna che aveva provato a dividere i due cani. Ora il proprietario, Mario Cesaretti, 75enne di Pollenza, è accusato di lesioni personali colpose e maltrattamento di animale, perché subito dopo l’episodio avrebbe preso a bastonate il suo cane. Il fatto era avvenuto il 4 maggio 2023. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimetale, davanti al giudice Domenico Potetti. Poco dopo pranzo Anna Pisani, ex addetta stampa del Comune di Macerata, era di rientro da una passeggiata con il suo meticcio. In quel momento usciva di casa il 75enne con il pastore tedesco che, improvvisamente, si era scagliato contro la donna e il meticcio, dopo essere sfuggito di mano al padrone. Anna Pisani aveva cercato di salvare il suo cagnolino, provando a separare i due animali. Ma era stata morsa alla gamba destra dal pastore tedesco, era caduta a terra e aveva battuto la testa. Poi era stata soccorsa da alcuni passanti e accompagnata in ospedale: per lei venti giorni di prognosi. Il 75enne intanto si sarebbe allontanato e avrebbe iniziato a picchiare il suo cane con un bastone. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimetale, davanti al giudice Domenico Potetti, rinviata al 30 settembre davanti al giudie Andrea Belli poi per iniziare a sentire i testimoni dell’accusa, citati dal pm Francesca d’Arienzo.

L’uomo, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Patrizia Palmieri. Pisani si è costituita parte civile con l’avvocato Alessio Matarazzi.

Chiara Marinelli