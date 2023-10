Cane precipita in una forra, salvato dai vigili del fuoco

Serravalle del Chienti (Macerata), 22 ottobre 2023 – Era precipitato in una forra, ma i vigili del fuoco sono riusciti a calarsi e a salvarlo. Protagonista della disavventura a lieto fino è Reno, un cane che nel pomeriggio di oggi era caduto in un dirupo in un bosco nel territorio di Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Visso e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della centrale di Macerata, che si sono calati utilizzando tecniche specifiche fino al raggiungimento e al recupero dell’animale. Reno è stato poi riconsegnato in buono stato di salute al proprietario.