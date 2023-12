Cane ritrovato in via Bassi, è ospitato al canile

In via Bassi, zona sud a San Giuseppe, è stato ritrovato un cagnolino maschio di taglia piccola (nella foto), color nero focato con il musetto bianco, non è giovanissimo e aveva un collarino blu. Molto socievole. Il canile di Civitanova ha pubblicato post sui social e appeso locandine cartacee nella zona del ritrovamento. Per ora non l’ha reclamato nessuno, magari il padrone risiede in qualche comune limitrofo. Mario, così è stato ribattezzato, è sprovvisto di chip. Attualmente si trova al canile di Civitanova, numero di telefono 3290662119.