Cani antidroga vicino alle scuole. Scovato un involucro con l’hashish

Controlli con i cani antidroga vicino alle scuole di Macerata e Corridonia ieri mattina, da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. L’operazione "Scuole sicure", come l’anno scorso, è stata avviata già dalla ripresa delle lezioni in tutto il territorio della Compagnia di Macerata, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, con particolare riferimento al consumo di stupefacenti e al bullismo.

Sinora i reparti dipendenti della Compagnia, il Nucleo operativo e radiomobile e le 11 Stazioni carabinieri, hanno svolto servizi mirati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e nelle prossimità delle stazioni di treni e pullman, nonché nei luoghi di aggregazione giovanile. Il servizio di ieri è stato messo in atto dai militari delle Stazioni di Macerata, Corridonia, Appignano e Montefano con i nucleo cinofili di Pesaro, intervenuto con due cani specializzati nella ricerca degli stupefacenti.

Le verifiche sono state eseguite all’esterno degli edifici scolastici e all’interno, lungo i corridoi, nei bagni e nelle aule frequentate dagli studenti, e non hanno fatto emergere particolari criticità. Invece, nello spazio davanti a un istituto superiore di Corridonia, il cane antidroga ha fiutato e rinvenuto un involucro di plastica con sette frammenti di hashish del peso complessivo di 3,5 grammi, di sicuro abbandonato da uno studente messo in allarme dalla presenza delle pattuglie.

A ottobre, nei giorni 11 e 17, sono stati eseguiti altri due servizi analoghi da parte dei carabinieri delle Stazioni di Macerata, Corridonia, Cingoli, Mogliano e Pollenza sempre con i cani antidroga di Pesaro, dentro e fuori dagli istituti superiori di Macerata, Corridonia e di Cingoli, nel corso dei quali non è stata trovata droga. I controlli sono stati concordati anche nell’ambito delle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.