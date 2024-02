Cani, gatti e animali esotici. Un gruppo tutto al femminile per la cura e la prevenzione

Un team tutto al femminile per la cura a 360° degli animali: non solo degli amici a quattro zampe, ma anche delle specie esotiche. Si allarga l’ambulatorio veterinario della dottoressa Anna Pecorari, da anni un punto di riferimento per la città, che ha la sua sede a Santa Maria Apparente in via Maroncelli. Sabato c’è stata l’inaugurazione. "La missione della mia attività è sempre stata quella di promuovere una convivenza felice tra pet e proprietario, con particolare attenzione alla prevenzione – ha detto la dottoressa Anna Pecorari – La mia idea di veterinario è quella di un medico di fiducia, vecchio stile, che conosce la storia del paziente e se ne può occupare nella sua totalità. Il progetto di ingrandire la struttura nasce come volontà di migliorare il servizio alla comunità". Lo staff si allarga con la dottoressa Marta Conti, che si occupa di animali esotici e laser terapia, e la dottoressa Serena Crucianelli, che si occupa di medicina interna e visite nutrizionali. "Un doveroso ringraziamento va alla segretaria Ilaria Quinta che mi affianca e organizza gli appuntamenti permettendomi di migliorare la qualità delle visite", ha concluso Pecorari.