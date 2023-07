Cani maltrattati e confisca, le guardie zoofile: "Il ’dispiegamento’ di forze era indispensabile"

"Il ’dispiegamento’ di forze, consistente in due appartenenti all’Arma, un operatore di polizia locale, sei guardie eco-zoofile, un veterinario e un tecnico del servizio veterinario era quello indispensabile per due interventi programmati, uno dei quali sollecitato proprio da un’esponente dell’amministrazione comunale, e che vede coinvolto un soggetto già noto alla giustizia". A parlare è Laura Raccosta, coordinatrice provinciale guardie eco-zoofile Oipa Macerata, che spiega come è avvenuta la confisca di due cani, a inizio mese, a Penna San Giovanni. E risponde all’amministrazione e ad alcuni cittadini che avevano ritenuto il dispiegamento "esagerato" per il numero di forze dell’ordine presenti. "Il nucleo delle guardie eco-zoofile era intervenuto a fine marzo – spiega – sequestrando vari animali di proprietà. Data la situazione al momento del sequestro, anche per la presenza di un minore, avevano affidato la custodia degli animali al proprietario stesso. Con l’ordinanza-ingiunzione era stata delegata l’esecuzione della confisca degli animali alle guardie eco-zoofile. Lo spirito di collaborazione che anima l’attività del nucleo, condiviso dalle forze dell’ordine intervenute che ha permesso di liberare due animali da condizioni di vita inaccettabili, purtroppo non ha incluso chi ha ritenuto di preavvisare il proprietario e altri soggetti terzi dell’intervento, rendendo il lavoro più complesso e lungo. Cogliamo l’occasione per invitare a segnalare maltrattamenti su animali utilizzando il modulo reperibile sul sito Oipa Italia".