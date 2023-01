Cani sporcaccioni, multa ai padroni

Decoro urbano e igiene pubblica. È ciò che ha spinto il sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, a emettere un’ordinanza che obbliga "proprietari e conduttori di cani (o altri animali domestici) ad accompagnare gli stessi durante le passeggiate in aree pubbliche, a raccoglierne gli escrementi e pulire immediatamente le deiezioni liquide gettando della semplice acqua". "Anche l’uso del guinzaglio è di fondamentale importanza per ridurre il più possibile rischi di incidenti stradali o aggressioni o pericoli per gli stessi animali", aggiunge l’amministrazione. Chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni da 25 euro a 500 euro. Un giro di vite del Comune contro i padroni incivili degli amici a quattro zampe, per prevenire e limitare questa problematica. "A causa di un dilagante malcostume legato ad una gestione poco rispettosa delle aree pubbliche e private da parte di alcuni proprietari di cani - aggiunge -, il Comune di Caldarola ha emesso un’ordinanza che obbliga i propri concittadini ad usare il guinzaglio durante le passeggiate degli amici a quattro zampe e raccoglierne gli escrementi. Troppo spesso purtroppo i marciapiedi, le aree verdi pubbliche, anche quelle su cui giocano i bambini, i portici, le strade e ogni spazio pedonale di uso pubblico sono imbrattati di escrementi e urina animale, comportando problemi di igiene ambientale e di decoro pubblico". Cani al guinzaglio e raccolta dei loro bisogni, quindi. Altrimenti, scatteranno le multe.