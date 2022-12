Canile, proroga per la Meridiana

Proroga di tre mesi alla Meridiana la gestione del canile comunale, in attesa che si concluda la gara per l’individuazione del nuovo gestore. La cooperativa che ha gestito la struttura negli ultimi 20 anni, e il cui contratto scadrà il 31 dicembre, infatti, si è detta disponibile a continuare nel suo lavoro fino a quando non verrà individuato un nuovo gestore. Ma, visto che il bando di gara è stato pubblicato in questi giorni, ci vorrà ancora qualche mese. Per questo il Comune ha deciso di affidare fino al 31 marzo (al massimo) la gestione della struttura alla Meridiana "al fine di garantire la tutela e il benessere degli animali ospiti del canile", come si legge nella determina firmata dal dirigente dell’ufficio Tecnico, Tristano Luchetti. La cooperativa – estromessa dall’amministrazione comunale dopo un lungo braccio di ferro con la giunta stessa e un’associazione animalista – sarà autorizzata nel continuare a ospitare i cani di altri comuni che sono presenti all’interno della struttura alla data del 31 dicembre, mentre dal primo gennaio il Comune dovrà dare formale autorizzazione per ogni nuovo ingresso proveniente dal territorio extracomunale. La Meridiana, inoltre, potrà continuare a effettuare il servizio di pensione per cani a pagamento, per periodi di tempo limitati e comunque non superiori ai 60 giorni, oltre a occuparsi della custodia e cura degli animali con personale proprio (con costi per sicurezza, formazione, dispositivi di protezione, cassetta pronto soccorso a carico della coop); della tenuta dei registri di caricoscarico e della documentazione amministrativosanitaria degli animali, della pulizia di box, uffici e dell’igienizzazione degli immobili. Alla cooperativa sarà riconosciuto un contributo netto di 18mila euro.